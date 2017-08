Als Twitter, het sociale medium met de grootste bek maar het kleinste aantal gebruikers, er binnen afzienbare tijd mee ophoudt, zal het toch één belangrijke erfenis achterlaten: de hashtag. Oorspronkelijk bedacht als een manier om eenvoudig tweets rond hetzelfde onderwerp op te zoeken en te sorteren maar ondertussen uitgegroeid tot een passepartout die voor om het even welk woord kan worden geplaatst en om het even wat kan betekenen. Als schriftgeleerden over 500 jaar sommige tweets en instagramposts onder de loep nemen, bestaat de kans dat ze denken dat in de vroege 21e eeuw '#' gewoon een alternatief was voor de spatie.

De tijd dat je met hashtags kon tonen dat je hip en bijdetijds bent, ligt dus al even achter ons; dat de makers van ‘#hetisingewikkeld’ het nodig vonden om er toch nog één te gebruiken in de titel, zorgde dan ook voor enig wantrouwen, die niet weggenomen werd toen bleek dat ze in de begingeneriek voor elke naam eveneens een hekje hadden gezet. Maar de achterdocht tegenover ‘#hetisingewikkeld’ ging verder dan de typografische keuzes: de reeks is ook een remake van een Deense serie, wat haar in dezelfde categorie plaatst als ‘Auwch’, én het is een tragikomedie over een man en vrouw die zich na hun scheiding opnieuw op het liefdespad begeven, wat terug doet denken aan ‘Zie mij graag’, eerder dit jaar op Eén. En we denken niet zo graag meer terug aan ‘Zie mij graag’.