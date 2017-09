Tv-review: het tweede seizoen van 'Spitsbroers' op VTM

Een eerste pegel ging al in de eerste minuut binnen, wanneer KRC Genk-topspits Dennis Moerman (Oscar Willems) in zijn Ferrari bediend werd door een beaat glimlachend modelletje op de passagiersstoel. Wat ze in het circuit heden ‘een Wayne Rooney’tje’ noemen. Die voetballers toch! De jongere Moerman heeft het sinds de seizoensfinale van twee jaar geleden – in tv-time zijn we een maand of negen verder – helemaal gemaakt: hij heeft het lijf van de gemiddelde Cristiano Ronaldo, is topschutter in de Jupiler Pro League en wint vlotjes de Gouden Schoen. In zijn kleedkamer zet hij streepjes voor elke deerne bij wie hij een penalty kon binnentrappen. Een toptransfer naar het buitenland lonkt.

De oudere Moerman, Alan (Joren Seldeslachts), zit intussen in een sukkelstraatje. Hij heeft net een poos in de cel gezeten voor autodiefstal en keert met een enkelband terug naar zijn liefje Nina (Lynn Van Royen, ook al z’n amour in ‘Beau Séjour’). Zijn ouders hebben voor hem een job geregeld bij de lokale carwash, waar zijn baas – onder het motto: when it rains, it pours – door Iwein Segers wordt gespeeld. Hij woont bij zijn vrolijk verwarde bomma (Sien Eggers natuurlijk) en overschrijdt al meteen z’n avondklok, waardoor zijn weekendprivileges worden ingetrokken. Maar hij is wél een goeie gast, dat zie je – zo bevestigden enkele goed geïnformeerde vriendinnen – in zijn bodemloze ogen. ‘Spitsbroers’ is overigens, zo vonden zij ook, het interessantst wanneer hij in beeld is.