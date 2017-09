Het was een goede avond voor Bekende Vlamingen die willen beseffen hoe bevoorrecht ze zijn tegenover gewone stervelingen. In de tweede aflevering van 'Camping Karen en James' kregen Karen Damen en James Cooke voor het eerst gasten op bezoek - in concreto de enige vier progeriapatiënten van Vlaanderen en Nederland, kinderen en pubers bij wie het al een klein mirakel mag heten als ze de volwassen leeftijd bereiken. Koen Wauters begon 'Over winnaars', de reeks waarmee hij 'iets terug wil doen', dan weer met Hannelore, een jongedame die een rimpelloos bestaan leidde tot het noodlot in de vorm van een appelflauwte toesloeg op een treinperron en ze haar beide benen verloor.

Het was ook een goede avond voor wie wou zien hoe verschillend je twee zulke emotionele verhalen kunt aanpakken. Bij 'Camping Karen en James' ging het vooral over hoe de twee uitbaters omgingen met hun emoties in het bijzijn van de vier bezoekers, over de nieuwe inzichten die zij kregen door de omgang met Michiel en co. Het resultaat was weliswaar ontroerend - en in ieder geval ontroerender dan de eerste aflevering waarin we moesten toekijken hoe Karen met haar pipi de camping rondging - maar de patiënten zelf, en dan zeker de jongste, bleven toch meer decorstukken.