Tv-review: 'The Wall' op VTM

De premisse was nochtans niet geheel oninteressant: bij een goed antwoord komt er een groene bal naar beneden, en het vakje waarin die terechtkomt bepaalt welk geldbedrag er gewonnen wordt. Antwoord je fout, dan bepaalt het vak waarin de rode bal valt hoeveel geld er weer afgetrokken wordt van je lopende rekening. Een degelijke mix van kennis en geluk? De basis van een gezonde relatie én de betere midden-in-de-week-quiz, denken wij dan.

Niels Destadsbaders enthousiasme - HIJ GAAT VERDRIEDUBBELEN, DAMES EN HEREN! - had wat weg van dat Frankie Loosveld die iemand uitdaagt voor 'nen helikopter met ne limiet op 5!' dus daar kan het alvast niet aan gelegen hebben. Waaraan dan wel, vraagt u? Nou, de vragen leken ons net iets té simpel, de smalltalk tussendoor net iets té euhm... small en de richting waarheen het spelletje dobberde net iets té willekeurig. Het gebrek aan impact dat de deelnemers zélf op het spel konden uitoefenen was dodelijk voor de spanning. Of je nu een correct antwoord gaf of niet, die ballen stuiterden telkens even richtingloos naar beneden. De kandidaat kon enkel keelklanken als 'NAAR RECHTS! NAAR RECHTS!' uitstoten in de hoop het pad van de bal subliminaal te beïnvloeden. Een metafoor voor de Antwerpse burgervader en de richting waarheen hij 'zijn' stad graag zou zien holderdebolderen? U zegt het.