Wat begon als een dagelijks actuamagazine is sinds de verhuis naar Canvas verwaterd tot een gelegenheidskermis. Naargelang het WO II-documentaireschema en de programmatie van Europa League-wedstrijden zoals Steaua Boekarest - Fimleikafélag Hafnarfjarðar vond ‘De ideale wereld’ één, twee of drie keer per week plaats en niet víér keer, zoals ooit het ambitieuze opzet was. Een beetje respectloos: er wordt met DIW geschoven dat het een lieve lust is, terwijl het vaak toch de beste speler uit de hele line-up is (zij zijn de Kevin De Bruyne van de openbare omroep, meneer!). Maar eerlijk: die verminderde productiviteit – méér tijd voor minder content – is eerder zegen dan vloek.