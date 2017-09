Tv-review: 'Kafka' op vtm

Ik beken: het laatste sketchprogramma van Vlaamse makelij waarbij ik m'n middenrif beurs heb gelachen, was 'In de gloria' - o, die prille gloriedagen van de teeveefabriek Woestijnvis! Sindsdien is me slechts occasioneel een lachstuip overkomen, dankzij bijvoorbeeld 'Wat als?' of 'Benidorm Bastards', maar niks dat ik me haarscherp herinner, of erger: in een dronken bui zou willen uitbeelden. Nu ja: de kracht van 'In de gloria' zat 'm ook in het schrijnen van de humor - 't was vaak veeleer gênant of droef dan grappig, en elke kijkbeurt zette de pineut van dienst (m/v) nog meer in zijn of haar onderhemd.