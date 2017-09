Eerst een ontboezeming: ik ben altijd al wel te vinden geweest voor programma’s waar kandidaten mooi geënsceneerde proeven moeten doorlopen, liefst nog terwijl er ergens een klok wegtikt. Zoals elk normaal kind was ik weg van ‘De droomshow’ (net als ‘The Big Escape’ een AVRO-productie), waarin Bart Peeters een troep kinderen door een soort megalomane speeltuin loodste die er elke aflevering weer anders uitzag (‘cool, een jungle!’). Ik weet nog goed: in één ronde kregen de kandidaten een emmer felgekleurd slijm over hun kop uitgekieperd; ik had meisjes toen nog niet ontdekt, dus dat was echt het summum dat er op tv te zien was. Later was er ‘Fort Boyard’, dat zich afspeelde op een burcht op een eilandje voor de Franse westkust. Daarin vertolkte de prachtige snor van Luc D’Heu een hinnikende torenwachter met de naam Monsieur Hector. Boyard was toen bijna, ná dat van ‘Kulderzipken’ en ‘Het liegebeest’, mijn favoriete kasteel.