Om maar te zeggen dat het concept – wetenschappelijke principes als excuus aanwenden om Mathias en Staf Coppens in één of ander vaagweg levensbedreigend experiment te droppen en dan: zien hoe de broers elkaar afwisselend in én uit de shit trekken – nog altijd huizenhoog stáát. En dat heeft er, net als vier seizoenen geleden, alles mee te maken dat Staf en Mathias een ontwapenend Peppi & Kokki-gehalte uitstralen dat ervoor zorgt dat zelfs de soms ietwat sullige ingestudeerde nummertjes in de studio overkomen als charmant en bijwijlen vertederend.

Waar ging het vanavond allemaal om? Vooreerst was er de poging om met een stokoud Golfje over het circuit van Zolder te tuffen om daar een werelduurrecord neer te zetten (maximumsnelheid: 121 kilometer per uur!) en te zien hoe de aerodynamica hen kon helpen om sneller te rijden. Concreet: ze bouwden datzelfde Golfje uit tot een chromed out pimp mobile met een kartonnen spoiler die de functie had om minder wind te vangen. Mét karton waren ze tien seconden sneller, maar in hoeverre de wetenschap daar z’n Büchnertrechters voor heeft laten vallen, dat is een andere vraag. Maakt ook niet uit, want daar draait het niet om; wél om dat ene moment waarop bleek dat Mathias de Golf niet volledig had volgetankt, waardoor ze in het midden van ronde twee zonder naft vielen.