Tv-review: 'The Deuce (aflevering één)' op Play More

Net zoals ‘The Wire’ niet zómaar over drugs ging, zo gebruikt ‘The Deuce’ seks vooral als een lokmiddel om het over iets groters te hebben: de vaak corrupte, onvermoeibare radertjes die een Amerikaanse grootstad draaiende houden. Bij ‘The Wire’ werd Baltimore gefileerd, hier is het de beurt aan New York. Níét de blikkerende metropool uit ‘Sex and the City’ of ‘Gossip Girl’, maar wel de gevaarlijk sudderende broeihaard van zonde en verderf waarover Travis Bickle in ‘Taxi Driver’ zei: ‘Ooit komt er een enorme regenbui die al het schorem van de straten zal spoelen.’ Een rattennest waarin de personages uit ‘The Deuce’ boven water moeten zien te blijven.

Eén van die personages is Vincent (James Franco), een ietwat schlemielige barman die zeven dagen per week werkt, zijn kinderen in geen jaren nog slaapwel heeft gezegd en gebukt gaat onder de schuldenberg die zijn gokverslaafde tweelingbroer Frankie (nog eens Franco) opgestapeld heeft. Hij werkt in het gebied rond 42nd Street, Times Square en Broadway, tussen 7th en 8th Avenue; liefdevol the Deuce geheten. In de jaren 20 een glamoureuze theaterbuurt waar filmsterren martini’s gingen drinken en anno 2017 een neonkleurig toeristenparadijs, maar in 1971 was het een totaal verloederde wijk die was ingenomen door in bontjassen geklede pooiers, hun hoertjes en de drugdealers die hen staande hielden.