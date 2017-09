Tv-review: het vijfde seizoen van 'Prison Break' op Q2

Comebacks zijn het snoepje van de dag in het hedendaagse tv-landschap. Het mag nog zo obscuur zijn, als het tijdens een korte poos populair was tijdens de jaren 80, 90 of nul, dan vindt één of andere Netflix wel een excuus om er x jaar na datum een vervolg aan te breien. Zo kregen we de afgelopen jaren voorgeschoteld: ‘Fuller House’, ’24: Legacy’, ‘Girl Meets World’, ‘Gilmore Girls’, ‘Heroes Reborn’, ‘The X Files’, ‘Twin Peaks’ en zelfs ‘Dallas’. Maar of daar, met de uitzondering van het geflipte ‘Twin Peaks’, al daadwerkelijk iets is uitgekomen dat de moeite is? Not really. En ‘Prison Break’ zal die trend niet breken.

Het verhaal begint wanneer T-Bag (Robert Knepper), de zich in een vrolijke Texas drawl uitdrukkende sociopaat, bij zijn vrijlating uit de gevangenis een brief krijgt met daarin een foto van de al zeven jaar dood gewaande Michael Scofield (Wentworth Miller). T-Bag trekt ermee naar Michaels broer Lincoln (Dominic Purcell), die meteen Michaels doodskist opgraaft en ontdekt dat hij nog leeft. Straffer nog: Michael blijkt – het is sterker dan hemzelf – alweer in de gevangenis te zitten, in het Midden-Oosten nog wel. Lincoln speurt na wáár precies en trekt samen met oude kompaan C-Note (Rockmond Dunbar) naar Jemen om het boeltje te gaan uitpluizen.