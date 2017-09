Tv-review: het vernieuwde 'Stadion' op VTM

Zo versnipperd is het voetbalaanbod ondertussen dat het stilaan een volwaardige discipline is geworden om te achterhalen waar en wanneer je moet kijken. Zo kwam het dat ik zondagavond vruchteloos op het eerder aangekondigde ‘Stadion’ zat te wachten – iets met tv-rechten, waarvan er ondertussen te veel zijn en niemand nog goed weet waar ze overal zitten. In ieder geval: niet genoeg bij VTM, en dus zagen ze zich te elfder ure genoodzaakt om het bij één ‘Stadion’ te houden, op zondagavond rond een uur of zes, en de laatavondeditie te schrappen. Dat was me ontgaan.

Om zes uur bleek ook presentator Tom Coninx te zijn geschrapt, en vervangen door Maarten Breckx. Breckx beloofde een ‘vernieuwd Stadion’ met ‘het allerbeste voetbal’ van het weekend. Het duurde even voor we aan dat voetbal toekwamen, want VTM had analist Gilles De Bilde naar Rome gestuurd – de journalisten waren kennelijk op – voor een ‘openhartig en uitgebreid’ gesprek met Radja Nainggolan. ‘Edde gekeke naar de match?’ opende de analist het openhartige gesprek, refererend aan de recente interlands tegen Gibraltar en Griekenland, waarvoor Nainggolan niet was geselecteerd door bondscoach Roberto Martínez. ‘Nee’, antwoordde Nainggolan, een antwoord dat we al kenden uit de kranten. Veel nieuws kwamen we verder niet te weten, níets eigenlijk, wat toch jammer is voor een uitgebreid gesprek.