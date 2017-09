Tv-review: 'Allah in Europa' op Canvas

Je zou het niet denken als je de discussies in de media - en zeker die op de sociale media - volgt, maar het is mogelijk om met betrekking tot het thema 'de islam' een dubbele houding aan te nemen. Om afschuw te voelen bij alles wat de terroristen overal ter wereld aanrichten in de naam van hun godsdienst en bang te zijn voor de extremistische strekkingen binnen de islam, maar tegelijkertijd te geloven dat de moslims bij jou in de buurt ook maar gewone mannen en vrouwen zijn die zich 's ochtends moeten haasten om hun kinderen op tijd op school te krijgen en van wie de meeste haatgevoelens derhalve gericht zijn tegen de files onderweg.

'Allah in Europa' lijkt een beetje het televisie-equivalent van die dubbele gevoelens. In zijn nieuwe reportagereeks trekt Jan Leyers door ons oude, vermoeide continent om met moslims te praten, op zoek naar het antwoord op de vraag of er zoiets mogelijk is als 'een Europese islam', en zo ja, hoe die er dan uit moet zien. Wie had gehoopt op een eenduidig resultaat, zal al tijdens de eerste aflevering over Bosnië zijn verwachtingen bijgesteld hebben. Voor de zusjes Nermina en Emina in Sarajevo bij wie Leyers zijn reis begon, was het antwoord simpel: de Europese islam bestaat al, en zij zijn er de exponenten van, met hun modecollectie die beÎnvloed is door El Greco of Monet, en hun open en tolerante houding tegenover andersdenkenden.