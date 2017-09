Tv-review: 'BoJack Horseman - seizoen 4' op Netflix

Van alle series die er nu te zien zijn – en dat zijn er veel – is ‘BoJack Horseman’ de enige waarbij ik aan elk nieuw seizoen begin met een mengeling van opwinding en angst. Opwinding omdat de Netflix-reeks ondertussen is uitgegroeid tot een van de beste, zoniet de allerbeste, van het moment – en dan heb ik het niet alleen over animatiereeksen maar over alle series tout court. Maar ook angst omdat ik ondertussen weet dat er in het nieuwe seizoen weer enkele scènes of zelfs hele afleveringen zullen zitten die mijn hart zullen breken, die me zullen achterlaten in de zetel, wezenloos voor me uitstarend terwijl die opgewekte slotsong door de boxen komt.