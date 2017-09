Omdat Eric Goens en 'Het huis' naar Zuid-Afrika - euhm - verhuisd zijn, heet het programma voortaan 'Die huis', en komt er ook geen vriend of vriendin van de centrale gast meer op bezoek. Tot zover de dienstmededelingen want voor de start van 'Die huis' ging het natuurlijk helemaal niet over de gelijkenissen en verschillen met vroeger, maar enkel en alleen over de gaste in de eerste aflevering: Sabine Hagedoren, weervrouw bij de VRT en vrouw in de rouw sinds ze vorige zomer haar man verloor - een traumatische ervaring waar ze nooit eerder in het openbaar over had gesproken voor ze zich door Goens liet overhalen om 24 uur in Wellington te gaan doorbrengen.

De locatie en de datum van haar passage in 'Die huis' waren in het geval van Sabine niet neutraal. Het luxueuze optrekje lag vlak bij de wijngaard waar de favoriete wijn van haar en haar man Jurgen gebotteld werd, en een bezoekje had bij hen lang op de wishlist gestaan. Door de lang aanslepende ziekte van Jurgen was het er echter nooit van kunnen komen. De dag van haar bezoek was bovendien hun dertiende huwelijksverjaardag: Sabine had die datum zelf uitgekozen uit de lijst die Goens haar had bezorgd en beschouwde het toeval als een soort voorteken dat ze er goed aan deed om voor een keer haar stilzwijgen te doorbreken.