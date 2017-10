Tv-review: 'Hoe zal ik het zeggen?' op VTM

Verborgen camera. Verborgen camera. Sketches. Sitcom. Verborgen camera. Als je het allemaal op een rijtje zet, dan lijkt het curriculum vitae van Shelter niet meteen op dat van een productiehuis dat al twee keer met een internationale Emmy Award aan de haal ging. Maar dat is natuurlijk ook de modus operandi van Tim Van Aelst en co.: ze nemen een tv-genre dat zo goed als uitgewoond is en zetten er op zijn Vlaams een paar koterijen achter, waardoor het geheel er niet per se nieuw uitziet maar wel in al zijn absurditeit weer charmant wordt.

Dat geldt ook voor 'Hoe zal ik het zeggen?', het nieuwe en na 'Trigger Happy' en 'Benidorm Bastards' derde verborgencameraprogramma van Shelter. Het concept is eenvoudig: gewone Vlamingen willen een boodschap overbrengen aan een familielid of een kennis, maar omdat ze dat in het dagelijkse leven niet goed gezegd krijgen, schakelen ze de hulp in van het Shelter-team. Dat bedenkt een efficiënte, zij het licht overtrokken methode om de boodschap te doen aankomen, en stuurt presentator Jens Dendoncker op pad om de ontvanger bij de lurven te nemen.