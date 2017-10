De wereld heeft ongeveer even veel nood aan een nieuwe tv-reeks over seriemoordenaars als 'De Slimste Mens ter Wereld' aan extra grappen over Erik Van Looys gebit. Af en toe is er eens een titel die slim ('Dexter', in de eerste seizoenen) of uitzinnig ('Hannibal', in alle seizoenen) genoeg is om op te vallen, maar meestal volgen verhalen op tv over seriemoordenaars een geijkt patroon: een groepje agenten maakt jacht op een psychopaat en slaagt erin hem (want het zijn zo goed als altijd mannen) te vatten door in zijn hoofd te kruipen en te voorspellen wat hij gaat doen.