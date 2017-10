Tv-review: 'Project Axel' op VIER

De machine van de morele verontwaardiging was al danig op toerental nog voor de eerste aflevering van ‘Project Axel’ op televisie was gekomen. Dat enkele daklozen ter wille van de afgod genaamd televisie maandenlang gevolgd zouden worden en ook nog eens 10.000 euro zouden krijgen om hun situatie aan te pakken, dat kon er bij velen niet in. Onder meer Geert Noels wond er zich danig over op op Twitter; hij vond het allemaal ‘intriest’, liet hij weten nadat hij samen met Axel Daeseleire en een van de daklozen te gast was geweest in een talkshow, op een zender die enkele jaren geleden voor een tv-programma nog een handvol terminaal zieken heeft gevolgd tot aan hun sterfbed.