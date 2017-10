Hoe hard is er uitgekeken naar 'Tabula Rasa'? Wel, zo hard dat op het jongste filmfestival van Gent de première van de eerste twee afleveringen van deze nieuwe tv-serie eigenlijk het meest besproken evenement was. Al lang zingt het immers rond dat de psychologische thrillerreeks van Veerle Baetens en Malin-Sarah Gozin over een vrouw met geheugenverlies van een ongezien niveau is, een serie die de bakens van de Vlaamse tv-fictie zal verzetten en ons moet doen aansluiten bij het internationale peloton dat momenteel bevolkt wordt door Amerikanen, Britten en enkele Scandinaviërs.