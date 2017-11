Voor de start van 'Het gezin' ging het vooral over hoe het programma gemaakt is, hoe er in de huizen en de auto's van acht Vlaamse gezinnen overal onbemande camera's werden opgehangen die continu beelden doorstuurden naar een montagekamer van de productie. Een aanpak die meer spontane en minder geforceerde scènes zou moeten opleveren dan in de docusoaps van weleer, waarbij een cameraploeg in de nek van de gevolgde personen stond te hijgen, zo heette het. Al zal in deze tijden het kostenplaatje ook wel meespelen: zo'n camera op het dashboard klaagt vast niet over overuren als het gezin in kwestie om middernacht terugkeert van een familiefeest.