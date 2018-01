In de verte horen we daar iemand ‘vleeskeuring’ denken, maar neen, ‘Temptation Island’ en soortgenoten zijn ons vreemd. Ons geheime pleziertje heet ‘Gold Rush’ en het enige wat daar omhoog komt door eraan te trekken, is een kraanarm middels gericht gesnok aan de juiste hendels, en het enige bloot is een per abuis in beeld gebracht bouwvakkersdécolleté.

Goudzoekers spreken nog altijd tot de verbeelding: woeste avonturiers die diepe gaten hakken in de harde grond van Alaska, op zoek naar faam en fortuin. Het principe is al eeuwen hetzelfde, de middelen zijn dat niet. Ronkende graafmachines, zo groot als een modale gezinswoning, banen zich een weg door oneindig veel grondlagen en stoten daarbij enorme pluimen vettige, zwarte rook uit. Erg ecologisch is het allemaal niet, 'Gold Rush' moet het hebben van het buikgevoel – boys and their toys. En van de prachtige beeldvoering, er schuilt onverwachte poëzie in omgewoelde aarde die zich via een transportband de gapende mond van een machine in stort.