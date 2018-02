Tv-review: 'De infiltrant' op VTM

Het zal even slikken zijn geweest voor de kijkers van 'Blind Getrouwd' gisteren. Niet alleen omdat de makers er blijkbaar in geslaagd zijn om de ja-woorden van de geselecteerde koppels over drie (3!) weken uit te smeren, maar ook omdat het trouwprogramma gevolgd werd door een serie die er qua toon en aanpak mijlenver van afstond: 'De Infiltrant', een reeks van de mensen achter 'Eigen Kweek' over een financieel adviseur die undercover moet gaan bij een drugsbaron om zelf uit de handen van het gerecht te blijven.

'De Infiltrant' trapte af met een flinke dosis rock-'n-roll, een openingsscène waarin op de tonen van harde gitaren een bestelwagen van buiten het beeldkader het scherm kwam opgerold, en even later twee niet al te snuggere drugskoeriers het paard dat ze als dekmantel vervoerden zagen verdwijnen op de Spaanse zandvlaktes. Het was een begin dat deed denken aan de films van de Coen-broers en aan de eerste minuten van 'Breaking Bad', twee referenties die ook al in 'Eigen Kweek' zaten maar hier toch iets subtieler werden gebruikt.