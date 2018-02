Review: 'The Cloverfield Paradox ' op Netflix

Het begon allemaal eind 2007, met de raadselachtige teaser trailer voor de originele sf-film ‘Cloverfield’: je zag schokkende camerabeelden, hoorde sidderend gebrul, en opeens zag je het hoofd van het Vrijheidsbeeld door het zwerk vliegen. Hoe, wie, wat, waarom? Allemaal vragen die J.J. (en regisseur Matt Reeves, van de latere ‘Planet of the Apes’-films) vrolijk onbeantwoord lieten. In 2016 werd pardoes een sequel-die-er-geen-was uitgebracht, zonder dat iemand wist dat die überhaupt ontwikkeld werd: het superieure ’10 Cloverfield Lane’ was dit keer geen found foutage-horrorfilm, maar wel een claustrofobische psychologische thriller. En gisteren, zonder het minste teken van een promocampagne, kondigde Netflix doodleuk aan dat er nóg een ‘Cloverfield’-film bestond, en dat die meteen na de 52ste Super Bowl online zou komen: ‘The Cloverfield Paradox’. Helaas: dat is een dikke sof geworden – meteen één van de grote teleurstellingen van 2018.

Uit de vorige films weten we dat de aarde in dit universum heeft te lijden onder een nijpend energietekort, én dat er her en der monsterachtige wezens opduiken. In ‘Paradox’ blijkt dat de oorzaak – je zal het altijd zien! – bij de mens zelf ligt. In de zoektocht naar een onuitputtelijke energiebron heeft men namelijk een team wetenschappers samengebracht (een internationale topcast met Gugu Mbatha-Raw, Daniel Brühl, David Oyelowo, Aksel Hennie, Chris O’Dowd en Ziyi Zhang) om in de ruimte te prullen met een enorme reactor. Bij één experiment loopt het echter flink mis. Het schip wordt herleid tot een nauwelijks functionerende schroothoop, van de planeet aarde is opeens geen spoor meer, en uit de muur in één van de metalen gangen komt een ijzingwekkend gekrijs. Brr!