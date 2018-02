Tv-review: 'Topdokters' op VIER

Net zoals bij 'De rechtbank' is het bij de start van een nieuw seizoen van 'Topdokters' altijd even afwachten. Zijn de makers erin geslaagd om in de wereld die ze al een paar keer bezocht en doorgelicht hebben nieuwe figuren en verhalen te vinden die even boeiend zijn als die uit het verleden? In het geval van 'Topdokters - jaargang vijf' bleek al na een paar minuten elke reserve zonder reden. Integendeel, ik zou al diep moeten graven om een aflevering van de reeks te vinden die evenveel indruk maakte als deze opener, of zelfs een uur televisie uit de afgelopen maanden dat even mooi was.