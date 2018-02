Tv-review: 'Karen maakt een plaat' (maar niet heus) op VIER

Karen Damen droomt er al haar hele leven van om een soloplaat te maken. Zeventien jaar lang stond een bestaan in regenboogjurkjes - en vermoedelijk ook een uitermate restrictief Studio 100-contract - haar in de weg, maar nu ligt de weg én het bijhorende tv-format open.

Van de makers van 'Karen gaat sporten en spuit botox op kosten van de zaak' ('Perfect?'), 'Karen en James minimaliseren armoede' ('Nieuwe buren') en 'Karen en James gaan kamperen met andere kinderen' ('Camping Karen & James') is er nu dus 'Karen maakt een plaat'. En dat nieuwe verhaal trapt zichzelf exact een jaar voor de voorstelling van die plaat in de Antwerpse Lotto Arena in beweging. Een miniatuur-Sportpaleisje (capaciteit: 8050 m/v/x) afhuren zonder nog maar één noot op papier te hebben? De grens tussen zelfvertrouwen en hoogmoed was nooit dunner. Anderzijds: in het gezegende jaar 1998 kreeg Rob Vanoudenhoven de Koningin Elisabethzaal gevuld op enkele luttele uren. En die mens had niet eens het idéé om een plaat te maKaren benadrukte maar wat graag dat het deze keer ein-de-lijk iets van zichzelf zou worden: een écht soloproject. Dus wat doet een mens dan nadat ze een zaal boekt? Juist ja, beginnen rondbellen om aan anderen te vragen of ze eventueel, misschien, 'allez, als ge dat ziet zitten, hé schatteke' een song voor haar willen schrijven. Maar eerst: op zoek naar de iPad. Ook haar zoon Sky had 'm dringend van doen terwijl hij een Playstation, een Xbox en een Wii U ter zijner beschikking had. Het moment voor Karen om te tonen dat ze ook gewoon een moeder is die met beide voeten in de realiteit staat. Sky's gezeur beantwoordde ze met het rake 'Je klinkt als een verwend nest. Er zijn kindjes die geen iPad, geen Playstation, geen Xbox en geen Wii U hebben.' Nu jij weer, Sky.