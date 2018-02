Kristel Van K3 ging voor de eerste aflevering op bezoek bij Emma (12), die ruim twee jaar geleden haar papa verloor bij een tragisch auto-ongeval. Verblind door de zon had hij een bocht gemist en was daarbij onzacht met een boom in aanraking gekomen. Agenten kwamen dat bij Emma thuis vertellen, vlak voor ze naar de paardrijles zou vertrekken. Emma, als negenjarige nog in de waan dat ‘verongelukt’ betekent dat je zwaar gewond in een ziekenhuis ligt, ging na de droeve mare alsnog paardrijden. Het beste wat ze kon doen, meer dan waarschijnlijk.