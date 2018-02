Het tv-moment van gisterenavond was ontegensprekelijk het stukje in 'Van Gils & gasten' waarin de presentator een repliek gaf op zijn Amerikaanse collega John Oliver. Die had het eerder deze week in zijn talkshow 'Last Week Tonight' - hier te zien op Play More - aangedurfd om de spot te drijven met België, dus voelde Lieven Van Gils zich geroepen om hem op zijn plaats te zetten door te illustreren dat er met de Verenigde Staten ook heel wat mis is.