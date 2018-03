‘Down the Road’ heeft een beetje last van een luizige woordspeling in de titel. Je leest ‘m en je vraagt je af hoe het programma zou heten mocht Dieter op reis gegaan zijn met zes mensen met het syndroom van Asperger. Heeft iemand trouwens nog herinneringen aan ‘The Road Ahead’, een intussen vergeeld reisprogramma vol jongenslol dat Dieter destijds met neef Mathias maakte voor TMF? En nu we toch bezig zijn, heeft iemand eigenlijk nog herinneringen aan TMF? Worden we dan echt oud? Hallo?!