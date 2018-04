Met de boze meneren in de wereld valt niet altijd even goed te praten, dat snapt onze innerlijk Ghandi ook wel. Maar is het zoveel beter om hen dan maar een loeier van een bom op de kanis te gooien? ‘Ik zie het niet als levens ontnemen, ik ben hier om te helpen,‘ liet piloot Gadis (27) optekenen in een extra fragment op de website van het programma.

Gadis is één van de Belgische F-16-piloten in Jordanië, vanwaaruit onze luchtmacht IS bestreed in Irak en Syrië. Het was zijn eerste buitenlandse missie, de eerste keer dat hij met echte bommen onder zijn toestel door het zwerk kliefde. En al meteen bij zijn eerste vlucht moest hij er één droppen. In een bosje langs de kant van een weg had een stel IS-strijders zich na een aanval verscholen. Op verzoek van het Amerikaanse leger vlogen Gadis en een collega erheen. Niet veel later bleef er van het bosje, en allicht ook van de strijders die erin zaten, niets meer over dan een grote wolk stof. Dat werd vast in menige sofa op gejuich onthaald.