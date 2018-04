Samen met enkele vrienden van een nietsvermoedende single selecteert Jani op volstrekt onwetenschappelijke wijze drie geschikte datekandidaten, die de single opzettelijk per ongeluk tegen het lijf moeten lopen. Jani en zijn handlangers kijken achter de schermen mee om de ‘dates’ in goede banen te leiden en te gepasten tijde te voorzien van sappige commentaren. De single krijgt achteraf de beelden van haar drie dates te zien en kiest aan het einde één van de kandidaten uit om mee op reis te gaan.

Als Chinese vrijwilliger fungeerde in de eerste aflevering Zita, een jonge vrouw uit Gent die volgens haar vrienden ‘knap, sportief en intelligent’ is en ‘eigenlijk alles heeft’, wat niet eens zo ver benevens de waarheid bleek te zijn. Zita werd tijdens het shoppen overvallen door Jani en de vrienden in kwestie, waar ze innemend achterdochtig op reageerde. Meteen de eerste keer dat we onszelf erop betrapten te zitten giechelen.