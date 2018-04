In de nieuwe Canvas-reeks ‘Watt’ trekken spoedarts en klimaatactiviste Natalie Eggermont (29) en energie-ingenieur Jonas Verstraeten (24) in verkavelingsvlaams de wereld rond, op zoek naar klimaatneutraal licht in de duisternis over hoe de mens zichzelf en de economie van energie kan blijven voorzien zonder onze aardkloot helemáál naar de verdommenis te stoken. In de eerste aflevering namen ze steenkool onder de loep.

Sinds de laatste Belgische mijn in 1989 dichtging, lijkt steenkool hier inmiddels iets van een ver verleden, toen kolenmarchands nog met hun stoffige vrachtwagens vol jutezakken rondreden en onhandelbare koters nog in het kolenkot konden gaan afkoelen. Voor ex-mijnwerker Jean Ooms leek het alsof het gisteren was. Hij leidde de protesten tegen de sluiting van de Limburgse mijnen, die volgens hem nog heel rendabel waren. Mark Eyskens, die als minister van Economische Zaken de laatste mijn sloot, was het daar niet mee eens. Waar iedereen het wel roerend over eens was, is dat België zijn welvaart heeft gebouwd op kolen. Dankzij dat zwarte goud werd ons land één van de rijkste van Europa. Dat we toen nog niet wisten, of wilden weten, dat we daarmee de lucht vol CO2 pompten en dus de klimaatverandering in gang hebben getrokken, is een perfect excuus om ons er niet schuldig over te moeten voelen. Dat we inmiddels rijk genoeg zijn om het zonder kolen te kunnen stellen, geeft ons dan weer het excuus om elders in de wereld met het vingertje te gaan zwaaien.