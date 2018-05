'The China Hustle' op Netflix

In de nasleep van de financiële crisis in 2008 moesten Amerikaanse beursmakelaars op zoek naar manieren om snel hun geleden verlies te compenseren en daarvoor richtten ze vaak hun pijlen op de Chinese markt, dat in beurskringen als het Beloofde Land gold. Makelaars gespecialiseerd in Chinese aandelen schoten als paddenstoelen uit de grond, elk met hun eigen strategie om investeerders te ronselen. Zo probeerde Rodman & Lehman indruk te maken op investeerders door onder andere George Bush op te laten draven voor een lezing, terwijl Roth iets pittiger cultureel verantwoord lokaas aanbood in de vorm van Snoop Dogg-optredens en ‘Wolf of Wall Street’-achtige feestjes. Het hoeft met deze gewiekste overtuigingsstrategieën niet te verbazen dat investeerders al snel en masse aandelen bij Chinese bedrijven kochten.

Om te vermijden dat die Chinese bedrijven een vervelende doorlichting moesten ondergaan vooraleer ze de Amerikaanse beurs konden betreden, werd gebruik gemaakt van de ‘reversed merging’-techniek. Ze fuseerden voor de vorm met kleine, lege Amerikaanse bedrijfjes en kwamen zo probleemloos op de Amerikaanse markt zonder dat ze hun veelbelovende statistieken hoefden te staven. In werkelijkheid omvatten de zogenaamd gezonde, groeiende Chinese bedrijven vaak niet veel meer dan een versleten golfplaten schuur aan een grindweg met slechts een handvol medewerkers. Enkele Amerikaanse speculanten kwamen dit op het spoor en maakten er hun levensdoel van om de fraude, die alles samen tot in de miljarden loopt, aan de kaak te stellen door die bedrijven te ‘shorten’. Dat houdt in dat ze niet inzetten op een stijging maar op een daling van de koers van de bedrijven in kwestie, naar eigen zeggen om te bewijzen dat ze er zeker van zijn dat de ongure bedrijven vroeg of laat zullen crashen. Dat ze er zo zelf miljoenen aan verdienen, vormde van vanzelfsprekend ook geen onoverkomelijk bezwaar.