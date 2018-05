The Rain (Netflix)

In 'The Rain', de eerste Deense Netflixproductie, komt de dreiging uit de lucht gevallen, in de vorm van een dodelijke regen die mensen die ermee in aanraking komen om het leve brengt. In het eerste kwartier worden Simone (Alba August) en haar broertje Rasmus (Lucas Lyngaard Tønnesen) door hun ouders naar een bunker geloodst, enkele seconden voor het onheil losbarst - op sociale media in live-video’s ziet Simone hoe haar klasgenoten omkomen in de storm. Haar moeder probeert een indringer uit de bunker te houden en maakt contact met de toxische neerslag. Ze komt voor de ogen van haar kinderen gruwelijk aan haar einde.