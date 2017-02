Eerder al op AMC en BBC 1, nu op NPO 1 met ondertitels: aflevering één van ‘The Night Manager’, een zesdelige, behoorlijk veelbelovende spionagethriller over een voormalige Britse soldaat (Tom Hiddleston) die in het kleine kransje vertrouwelingen infiltreert van de door niemand minder dan Hugh Laurie gespeelde, puissant rijke wapenhandelaar Richard Roper, ‘the worst man in the world’ als we zijn hoogsteigen vriendin Jed (de 31 jaar jongere Elizabeth Debicki) mogen geloven.