Waar kijkt schrijfster Lize Spit zoal naar op de beeldbuis?

Allergisch voor groene grasmatten, door het zwerk tollende ballen en kekke gelkapsels met bijbehorende tattoo sleeves? Dan is dit de ideale periode om uw literaire achterstand in te halen, bijvoorbeeld met ‘Het smelt’, de meer dan uitstekende debuut-roman van Lize Spit. Nu ja: eerst d’r antwoorden op onze televisievraagstaart meepikken, if you please.