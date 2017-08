'Champions League: Steaua Boekarest - Manchester City': ik geloof oprecht dat ik de geschikte man voor deze job ben

Opwinding in Manchester: bij het City van Vincent Kompany, Jason Denayer, Kevin De Bruyne en Noel & Liam Gallagher deed in het tussenseizoen Josep Guardiola i Sala (maar wij mogen gewoon Pep zeggen) zijn glorieuze intrede. De man die het palmares van FC Barcelona aan obesitas deed lijden en Bayern München twee landstitels opduwde, wordt er niet de trainer, wel de messias. Alles moet Guardiola (45) immers winnen: van het kampioenschap en de FA Cup over de Champions League tot het kleurenwiesconcours van KWB Manchester. Vanavond heeft Pep al een eerste voorbereidende date met de geschiedenis: in de play-offs van de Champions League moet City Steaua Boekarest in hapklare brokken versnijden.