Voordat ze op zondag 18 december hun zonevreemde Boomse iglo betrekken, houden Music For Life-uitverkorenen Eva De Roo, Linde Merckpoel en Bram Willems nog even halt in de studio van ‘De allesweter’. In het kader van het goede doel moeten ze daar als driekoppige leugendetector zien te achterhalen wie van de vier bekende deelnemers de antwoorden op alle vragen krijgt ingefluisterd. Kweeniehoespannend!