'Forces of Nature': 'Planet Earth' voor gevorderden

‘De wereld is mooi om naar te kijken, maar nog mooier om te begrijpen.’ Aldus de Britse fysicus Brian Cox bij de start van ‘Forces of Nature’, een vierdelige documentairereeks waarin hij onderzoekt waarom gras groen is en water blauw, en waarom planeten rond zijn. De eerste aflevering heet ‘The Universe in a Snowflake’, en dat is geen toeval, zegt Cox.