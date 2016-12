De documentaires die u deze week moet zien (16 tot 22 december)

Canvas, zon. 18 dec., 22.10

Actua Documentaire over Kakuma, een stad in het noordwesten van Kenia die begin jaren 90 ontstaan is als een vluchtelingenkamp van de Verenigde Naties, maar ondertussen meer dan 200.000 inwoners telt.

NPO 2, zon. 18 dec., 21.05

Actua De Nederlandse Sunny Bergman maakte eerder al bekroonde films over het vrouwelijke schoonheidsideaal en de zwartepietenheisa. In ‘Wit is ook een kleur’ gaat ze na hoe racistisch haar land is.

Canvas, maa. 19 dec., 21.15

Wetenschap Sinds het succes van ‘CSI’ en andere series weet het publiek ook wat forensische geneeskunde inhoudt. Nu gaat Wim Develter op zoek naar de DNA-sporen van de grondlegger, Edmond Locard.

Verloop van jaren - Dichter bij Remco Campert

NPO 2, din. 20 dec., 22.55

Literatuur Lang portretinterview met de 87-jarige Remco Campert, waarin hij het uitgebreid heeft over de vurrukkullukke en minder verrukkullukke dingen des levens en der letteren.

David Attenborough’s Natural Curiosities

Eén, don. 22 dec., 14.15

Natuur Wie niet genoeg kan krijgen van ‘Planet Earth’ en sir David Attenborough, kan terecht bij deze reeks, waarin hij terugblikt op zijn mooiste momenten.

Years of Living Dangerously

National Geographic, don. 22 dec., 23.00

Klimaat Verplicht kijkvoer voor klimaatsceptici, geproduceerd door onder meer James Cameron en Arnold Schwarzenegger, over de gevolgen van de opwarming van de aarde.