Film We kunnen u met oprechte blijdschap meedelen dat Pedro Almodóvar weer in goeden doen is met zijn twintigste langspeler. De verfilming van drie kortverhalen van Nobelprijswinnares Alice Munro krijgt een typische Almodóvar-strik mee: het werd een verhaal waarin vrouwen centraal staan en waarin een stortvloed aan Grote Gevoelens de personages – en u, als u wat aanleg hebt voor emotie – van hun sokken blaast. Almodóvar bewandelt de slappe koord van het melodrama, maar hij doet het deze keer zonder zelf te pletter te storten. Minder opkuis achteraf!