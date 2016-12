Actua Geen overbodige boodschap, want het verhaal van Nick Yarris is bij momenten niet te geloven. Toen Yarris in 1981 gearresteerd werd omdat hij een politieagent had aangevallen, kreeg hij ook een onopgeloste verkrachtings- en moordzaak in de schoenen geschoven. Hij werd ter dood veroordeeld en spendeerde de daaropvolgende decennia in death row, tot hij in 2004 als allereerste gevangene in de VS dankzij DNA-bewijs zijn onschuld kon aantonen. In ‘The Fear of 13’ – ook te bekijken op Netflix – vertelt Yarris over al die jaren in eenzame opsluiting, een beproeving die hij doorstond door zichzelf bij te scholen (onder andere over de betekenis van triskaidekafobie, of angst voor het getal 13) en duizenden boeken te lezen. ‘The Shawshank Redemption’, maar dan in het echt.