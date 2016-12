Biopic Het prachtige ‘Behind the Candelabra’ zoomt in op de vreemde liefdesrelatie tussen Liberace en Scott Thorson, een ietwat naïeve jongeman die hopeloos in de ban raakte van de steenrijke boogiewoogieënde artiest. Het mooie aan deze HBO-productie is dat regisseur Steven Soderbergh gaandeweg een ontroerende dimensie aan de levensloop van Liberace en zijn toyboy weet toe te voegen, maar we leren Liberace ook kennen als een regelrechte opportunist. En verder is het een waar plezier om Matt Damon en Michael Douglas helemaal te zien opgaan in hun rollen als queers. Achteraf zult u Liberace’s versie van ‘Love Is Blue’ dagenlang niet meer uit uw hoofd kunnen zetten, maar dat geeft niet: ’t is een deuntje uit de duizend.