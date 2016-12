Danira Boukhriss «’t Is een typisch gegeven op kerstavond: veel mensen hebben zich volkomen overeten aan de hapjes en zijn ook al halfdronken van de cava of prosecco wanneer het kerstmenu nog moet komen – de soep en het copieuze hoofdgerecht, en daarna nog een nagerecht of twee. Het gevolg is dat ze zich niet zelden een complete indigestie eten. Wij vroegen ons dus af: hoe kun je dat voorkomen?»

HUMO Zomaar een gok: minder eten en drinken vóór het eigenlijke kerstmenu?