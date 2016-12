'Culture Club': 1-0 voor Tuymans

HUMO Als presentator zelf ook wat bijgeleerd, Bent?

Bent Van Looy «Jazeker! De afgelopen jaren heb ik enkele soloalbums uitgebracht en was ik dus vooral bezig met het máken van dingen, maar de presentatie van ‘Culture Club’ heeft me verplicht om nog meer boeken te lezen en musea te bezoeken dan ik doorgaans al deed. Maar zelfs al ga je je op cultureel vlak bijspijkeren, dan nog is het interessant om het daar met anderen over te hebben. De manier waarop Hélène Christelle Munganyende (studente politieke wetenschappen, red.) de nieuwe plaat van Solange Knowles (jongere zus van Beyoncé, red.) analyseerde, bijvoorbeeld: zij had het over de politieke lading en de betekenis ervan voor zwarte vrouwen – gewoonlijk niet de manier waarop ik zelf muziek beluister. Of neem nu Marc Erkens, die geregeld bij ons achter de piano nummers komt analyseren: ik versta de taal van muziek wel, maar hij benadert die vanuit de meer academische, klassieke hoek. Boeiend!