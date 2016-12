Eén quiz, twee Quisquaters: speciaal voor de Warmste Week neemt de vermaarde Lubbeekse wijsgeer Sergio het maandag in ‘Blokken’ op tegen z’n eigenste zoon Gill. ‘Toch een tikje pijnlijk,’ zouden we schrijven als we een slecht karakter hadden en het de Warmste Week niet was, ‘dat die Sergio tegenwoordig alleen nog voor het goeie doel op tv mag komen.’