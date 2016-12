Marnix Peeters in het Groot Dictee der Nederlandse Taal: 'Groot Dictee is compleet belachelijk'

Marnix Peeters «Eerlijk: mij kan het niet veel schelen hoe moeilijk de tekst van het dictee zal blijken te zijn. Ik hecht sowieso niet veel belang aan spelling – ’t is me allemaal veel te vermoeiend, en het zit in de weg van het eigenlijke schrijven. Heel lang geleden deed ik wel nog een beetje mijn best, maar zo rond de periode van de laatste spellinghervorming – over die tussen-n’en in woorden als ‘pannenkoek’ – heb ik het opgegeven. Als je ook ziet hoe dwáás de meeste van die regels zijn!

»Gisteren kwamen mijn vrouw en ik terug van de Oostkantons, en om de tijd te doden is zij wat taalregeltjes beginnen op te zoeken. Zo vroeg ik haar of ze eens wilde nagaan wanneer je het woord koning – als in ‘koning Filip’ – met hoofdletter moet schrijven, en wanneer met kleine letter. Wat bleek? Normaal gezien schrijf je het met een kleine letter, tenzij je het over Zijne Majesteit Koning Filip hebt: dan schrijf je het met een hoofdletter ‘omdat dat fraaier oogt’. Toch compleet belachelijk? Hooguit een kwartier heeft mijn vrouw me van dat soort ridicule spellingregels zitten voorlezen, de ene nog zotter dan de andere: toen zag ik plots een zevental heren van middelbare leeftijd in muisgrijze debardeurs voor me, die zich zaten af te trekken aan een lange bruine tafel. Begrijp je wat ik bedoel?»