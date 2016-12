Vrees niet, u hebt niet te kampen met een in alle hevigheid losgebarsten vapeur, het is de Warmste Week die u uw dikke wintertrui doet uittrekken. Ook Canvas doet zijn duit in het zakje en steunt Music For Life met allerlei acties voor diverse goede doelen. Met de docu ‘Like Any Other Human’ van Nic Balthazar steken ze Minor-Ndako een organisatie die zich bekommert om onbegeleide minderjarigen die in ons land terechtkomen, een hart onder de riem.