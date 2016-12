The roast of Gordon: 'Volgend jaar kom ik zeker terug in 'De slimste mens''

HUMO Hebben ze je verteld waarom jij in ‘The Roast’ als eerste aan de beurt bent?

Gordon «Omdat ze geen beter slachtoffer konden vinden, zeiden ze (lacht). Er valt over niemand zoveel te vertellen, en er is ook niemand die al zoveel mensen beledigd heeft. Maar ik vind het zelf een grote eer, hoor. En ik heb volledige inspraak in wie me gaat roasten. Het probleem is alleen dat veel mensen die ik vraag het niet aandurven. Dat is typisch Nederlands, hè? Iedereen heeft een grote muil, tot het erop aankomt. Heel jammer, want voor een entertainer is niets belangrijker dan zelfspot: je moet met jezelf kunnen lachen.»