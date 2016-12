Grant Lee Phillips in Gilmore Girls: A Year in the Life

Oudere lezers van dit prachtblad zullen Grant-Lee Phillips vooral kennen als de frontman van Grant Lee Buffalo, een folkrocktrio dat begin jaren 90 met ‘Fuzzy’ een kleine wereldhit scoorde. Voor de kinderen van die oudere lezers is de man echter de dorpstroubadour uit Stars Hollow, die in de tv-serie ‘Gilmore Girls’ zeven seizoenen lang – en nu ook in de sequel ‘A Year in the Life’ – af en toe al zingend door het beeld struinde. Dat bleek nog maar eens toen de Antwerpse concertzaal De Roma onlangs op Facebook liet weten dat Phillips volgend voorjaar komt optreden en plots overspoeld werd door enthousiaste reacties van tienermeisjes. Het is een fenomeen dat de zanger al langer kent, zegt hij aan de telefoon vanuit Nashville.