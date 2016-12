serie Al van bij het begin, een droomscène waarin hoofdrolspeler Jude Law op het prachtig verlichte San Marcoplein in Venetië van onder een berg baby’s tevoorschijn kruipt, is duidelijk dat de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino (‘La Grande Belleza’, ‘Youth’) voor zijn eerste uitstapje naar de televisie alle registers wou opentrekken, en daarvoor ook het budget heeft gekregen. Of ‘The Young Pope’ daardoor ook een meesterwerk is geworden, valt op basis van de openingsaflevering, die we al te zien kregen, moeilijk te zeggen. Maar voor Law, als de jonge paus die het Vaticaan een schop onder de kont geeft, lijkt de serie alvast een ideaal vehikel om ook zijn wat ingeslapen carrière opnieuw leven in te blazen.