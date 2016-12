serie ‘Fauda’, een rauwe serie over een undercovercommando van het Israëlische leger dat een volle dagtaak heeft aan het infiltreren in verzetsbeweging Hamas, joeg de kijkcijfers in zijn thuisland Israël de hoogte in en werd tegelijk op goedkeurende geweersalvo’s onthaald in de Palestijnse gebieden: hulde! En niet alleen omdat er zowel Hebreeuws als Arabisch gesproken wordt, maar vooral omdat de (Joodse) makers geen partij kozen: zowel de commando’s als de Palestijnse soldaten knuffelen, tussen het wapengekletter door, weleens een kind of een huisdier. Denk: ‘The Shield’ meets ‘Homeland’ op de West Bank.